Donna Bozorgebiahimi explique que la fin du secondaire est un moment charnière de la vie, source de stress intense pour beaucoup d’élèves.

L'anxiété qu'elle a vécue à l'école s’est manifestée lorsqu’elle s’est sentie en compétition avec les autres élèves. Elle estime que lorsque les professeurs et les parents ne cessent de questionner les jeunes sur leurs futurs, ils finissent par créer des angoisses.