Le nouveau bateau servira à transporter de la nourriture, des marchandises et des voyageurs. La CTMA demande depuis quelques années l'appui financier des gouvernements de Québec et d'Ottawa pour remplacer un de ses navires.

Le Vacancier et le Voyageur, qui assurent une liaison entre les Îles et Montréal, ont été construits en Europe au début des années 70 et avaient grand besoin d'être modernisés ou remplacés.

Un appel d'offres sera bientôt lancé pour la construction du nouveau navire, ce qui explique pourquoi le gouvernement n’a pas annoncé de financement précis pour le projet. Québec exigera 30 % de contenu local.

Les deux autres bateaux de la CTMA assurent une liaison permanente avec l’Île-du-Prince-Édouard et relient les îles et l’Île d’Entrée.

D’après les informations de Mathieu Dion