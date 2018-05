Le 8 mars, alors que partout à travers le monde on célébrait les Droits de la femme, une jeune fille de 16 ans retrouvait, à Winnipeg, le droit de se construire un avenir. Tout un symbole.

Naomi Bisimwa, qui avait quitté quelques jours auparavant la République démocratique du Congo, était enfin réunie avec ses proches, après 14 ans d’une séparation déchirante.

L’histoire bouleversante de Naomi Bisimwa, élevée par une famille de Kinshasa, abusée physiquement et forcée de travailler comme servante avant de retrouver au Canada sa mère -- qu’elle pensait morte -- n’est pas le seul fruit d’un heureux concours de circonstances.

Il permet de mettre en lumière le travail que mène, depuis 40 ans, l’organisme à but non lucratif Hospitality House, à Winnipeg : un travail de parrainage de réfugiés quasi bénévole, assuré en grande partie par deux retraités, Karin Gordon et Tom Denton.

Karin Gordon, de l'organisme Hospitality House à Winnipeg, s'occupe d'accueillir les réfugiés à leur arrivée au Canada. Photo : Radio-Canada

Chez Hospitality House, les rôles sont bien répartis. Tom Denton soumet les demandes de parrainage à Ottawa, tandis que Karin Gordon accueille les familles à leur arrivée, multipliant les trajets entre l’aéroport de Winnipeg et le domicile des nouveaux arrivants.

« J’ai plusieurs amis à la retraite dont la vie est bien plus sédentaire que la mienne, explique la retraitée. Moi, ça me tuerait. Mon temps sur terre est limité et je le mets à profit pour aider ces gens qui se cherchent, ici, une meilleure vie. »

Tom Denton est lui aussi poussé par ce besoin d’aider autrui. « Être né ici, au Canada, est une chance, élabore-t-il. Plusieurs d’entre nous ont des parents ou des grands-parents qui ont immigré au Canada, et nous avons hérité de ce privilège. Je considère ce que je fais est un devoir moral. »

Entre 2009 et 2011, Tom Denton aurait soumis à lui seul plus de 9000 demandes de parrainages de réfugiés.

Tom Denton, de l'organisme Hospitality House à Winnipeg, considère son implication comme un « devoir moral » envers les réfugiés. Photo : Radio-Canada

Mais depuis 2012 et les limites imposées par le gouvernement du Canada, il se dit « très frustré ». « J’ai recueilli 30 000 noms de personnes à parrainer en quelques semaines, et je ne peux soumettre que six demandes maximum par année, détaille-t-il. C’est ridicule. Les gens ne comprennent pas l’ampleur de la situation. »

Malgré tout, les dénouements heureux comme celui qui a permis de réunir Naomie Bisimwa et sa famille sont la raison qui pousse Karen Gordon et Tom Denton à poursuivre leur mission.

Avec des informations de Marc-Yvan Hébert