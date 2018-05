D'après les informations de François Robert

De nouvelles technologies pour inspecter les chemins de fer et prévenir les déraillements étaient notamment à l’étude.

Le titulaire de la Chaire industrielle de recherche en exploitation et maintenance ferroviaire, Luc Faucher, a présenté son travail pendant l’événement. Il explique qu’un système de caméra pourrait faciliter l’inspection des équipements.