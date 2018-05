« Quand nous disions que nous n’abandonnerions pas les gens du parc Moss, on ne mentait pas », a dit l'organisatrice du site Zoe Dodd, vendredi.

« Nous avons supervisé des milliers d’injections et inversé 212 surdoses. Et qui sait combien nous en avons prévenu. Nous avons probablement eu plus de 30 000 visites », ajoute-t-elle.

Le site a ouvert clandestinement en aout 2017 grâce à des bénévoles après une vague de décès dus à des surdoses pendant l’été.

« Lorsque nous sommes arrivés dans le parc avec des tentes, nous ne savions pas à quoi nous attendre », a dit Zoe Dodd.

Nous n’avons même pas pensé que nous serions autorisés à aller dans le parc et nous avons négocié ce jour-là et nous sommes restés. Je pense que la plupart d’entre nous pensions que ce serait pour un weekend, mais nous ne pensions pas que ça durerait neuf mois. Zoe Dodd

Lorsque l’hiver est arrivé, les tentes ont été remplacées par des tentes chauffées données par le gouvernement provincial puis par une roulotte donnée par le Syndicat canadien de la fonction publique de l’Ontario.

Avec ses nouveaux locaux, le centre recevra aussi six mois de subventions du ministère de la Santé, ce qui permettra au centre d’embaucher plusieurs personnes. Il devra faire une demande de subventions tous les six mois.

Le centre d’injection supervisée restera ouvert dans le parc jusqu’à son déménagement dans un bâtiment voisin.

C’est une bonne chose de savoir que nous allons pouvoir continuer [notre] travail sans avoir peur de fermer ou si va avoir du personnel ou non. Zoe Dodd

Elle affirme aussi qu’il faut que les différents paliers de gouvernement en fassent plus pour régler la crise des opioïdes.

« À ce point-ci, nous sommes à plusieurs tables, où on entend que c’est un processus, dit-elle. Ce n'est pas un processus, c'est une urgence de santé publique qui peut avoir une fin et nous sommes tous engagés à y mettre un terme », a-t-elle affirmé.

Alors que l'élection provinciale approche, elle note aussi que l'avenir des centres d'injection supervisée pourrait être déterminé en fonction du résultat.

Le chef du Parti progressiste-conservateur, Doug Ford a déjà dit qu'il s'oppose à ces centres.