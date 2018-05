Deux mois avant la mise en oeuvre des changements dans la gestion des matières résiduelles, les Gatinois ne sont pas tous prêts et plusieurs questions restent encore sans réponse du côté de la Ville.

« Est-ce que les bacs de 120 litres on va aller les acheter dans une quincaillerie ou est-ce que va les livrer chez eux? Est-ce que ça va être des étiquettes qu'on colle sur les sacs? » se questionne la présidente de la Commission sur le développement du territoire, l'habitation et l'environnement, Maude Marquis-Bissonnette.