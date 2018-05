Dès 15 h vendredi et jusqu'à la fin des Jeux francophones de l'Alberta (JFA) visitez fréquemment la page ICI Alberta, pour tout savoir sur le déroulement des Jeux. Patrick Henri partagera avec vous ses observations. Patrick, Marc-Éric Bouchard et Hugo Lévesque seront vos yeux et vos oreilles toute la fin de semaine, sur les différents sites de compétition.