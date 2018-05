Rénovée au coût de 34 millions de dollars, la nouvelle unité compte 14 nouvelles salles d'accouchement et 12 salles pour les soins intensifs des nouveau-nés. De plus grandes salles, comprenant davantage de mobilier et même des douches, sont également mises à la disposition des familles qui séjournent à l’hôpital.

Le but est d’encourager les familles à passer le plus de temps possible avec les nouveau-nés. Ce temps est particulièrement important pour les enfants prématurés. Inclure la famille au sein de l'équipe médicale est d’ailleurs au coeur de la philosophie de la nouvelle unité, selon la Dre Verna Yiu, présidente de Services de santé Alberta.

Les patients et les familles sont les membres les plus importants de l’équipe médicale. Dre Verna Yiu, présidente de Services de santé Alberta

Six chambres seront également consacrées aux naissances multiples, qui ont bondi de 26 % entre 2011 et 2016 dans la province. La région de Calgary a connu une augmentation de 8 % des naissances durant la même période, atteignant environ 20 000 naissances par année.

Un nouveau système de surveillance permettra d'envoyer des alertes au personnel médical sur l'état de santé des mères et des enfants. Photo : Audrey Neveu

Une nouvelle unité attendue

La nouvelle unité fait partie d’un plan de redéveloppement du centre médical de 79,3 millions de dollars. Il permet de tripler l’espace de l’unité de soins intensifs néonataux à 1200 mètres carrés.

La première ministre Rachel Notley s'est d’ailleurs félicitée d'avoir investi dans le nouveau centre de maternité, alors qu'elle subissait des pressions pour diminuer les dépenses de l'État lorsque l'économie albertaine était en récession.

Notre capacité à fournir des soins de qualité ne doit pas dépendre du prix du pétrole. La première ministre de l’Alberta Rachel Notley

Le budget annuel de la nouvelle unité est de 21 millions de dollars.