Un texte de Marie-Laure Josselin

« As-tu vendu des tickets? As-tu regardé les gens dans les yeux », demande Shannon Hall à Oren, un jeune homme qui acquiesce.

Dans le restaurant Twin Leafs à Akwesasne, Shannon supervise deux jeunes qui sont dans un programme de renforcement des compétences. Trousseau de clés et téléphone en main, Shannon s’assure que tout se passe bien.

La femme dans la quarantaine a plusieurs casquettes : consultante pour le développement de carrière, à la tête du projet Good Mind dont le but est de reconnecter la communauté, restaurer la culture et la langue mohawk… et depuis 17 ans, elle est juge. Mais sans la robe de magistrat.

« Une bonne chose » qu’il ne l’ait jamais vu en cour, rigole Oren, signe que sa vie avance plutôt bien.

Avec des études en arts, une maitrise en leadership et en éducation, quelques semaines dans un programme de droit qu’elle n’a pas aimé, rien ne prédestinait cette femme mohawk à se retrouver juge de paix.

À l'intérieur du tribunal d'Akwesasne, la déclaration sur les Droits des Peuples Autochtones Photo : Radio-Canada/Marie-Laure Josselin

Pourtant, chaque mois, elle se glisse derrière la chaise du tribunal autochtone d’Akwesasne, dans la réserve côté canadien, entre deux drapeaux violet et jaune et sous un grand encadré de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

Une multijuridiction qui la choque

« J’ai toujours été intéressée par la justice et je comprenais le cauchemar de la multijuridiction », lance-t-elle devant un thé. Akwesasne se retrouve en effet à cheval sur deux pays : États-Unis et Canada, et entre deux provinces : Québec et Ontario.

Ce problème a eu un impact direct sur elle : son frère a été tué en 1986 quand il avait 13 ans et la personne responsable n’a jamais été traduite devant la justice, explique Shannon Hall.

Même si elle a tourné la page, le drame lui a permis d’essayer de comprendre le processus légal, son fonctionnement et l’a inspiré : comment peut-elle aider et le rendre meilleur?

Il y a 17 ans, le tribunal autochtone d’Akwesasne dont les mesures prises étaient encore liées à la Loi sur les Indiens cherchait deux juges qui devaient avoir un bon caractère, une bonne crédibilité et une bonne réputation dans la communauté.

Une vingtaine de membres ont postulé et après une formation intensive de dix semaines en droit, deux personnes ont été retenues, Shannon était l’une d'elles.

Elle se souvient de sa première fois, elle était nerveuse, « nerveuse parce qu’il y a toujours de la controverse dans la communauté à propos de la juridiction. Et j’étais là pour représenter ce processus qui n’était pas familier aux membres de ma communauté. J’avais la vingtaine, c’était angoissant ».

Surtout que la jeune femme se retrouvait alors devant des personnes de la communauté qu’elle respecte, des aînés, des connaissances, des copains d'école et qu’elle allait devoir rendre un verdict. Enfin, pas tout à fait, car ce n’est pas comme cela qu’elle voit les choses, elle est là « pour maintenir la paix dans la communauté ».

Pas question de parler de coupable ou de non-coupable, mais de tenir la personne responsable, redevable envers la communauté. Ils forment un tout. D’ailleurs, son fauteuil est à la même hauteur que les autres. « Je suis comme les gens assis en face de moi, pas mieux, pas pire ».

Son pire souvenir est à la fois son meilleur

Quand la situation est tendue, compliquée, elle puise dans ses connaissances culturelles.

L'agent du tribunal autochtone d'Akwesasne Photo : Radio-Canada/Marie-Laure Josselin

Une fois, un aîné est venu. Il méprisait la cour, contestait la juridiction. Shannon l’a écouté, avec respect. Il était fâché. Simplement, elle lui a expliqué que toute la communauté devait coexister et que l’objectif ultime était la paix.

Or, sa fille n’avait pas maintenu la paix dans la communauté avec son comportement. L’attitude de l’aîné a changé, il l’a reconnu. Tout comme il a reconnu que la responsabilité de la cour était de maintenir la paix au meilleur de sa capacité.

Shannon lui a alors demandé quelle était la meilleure façon d’aller de l’avant et s’il avait quelque chose à présenter qui lui semblait juste. À la surprise de la juge, l’aîné a proposé une sanction qui était plus sévère que celle qu’elle avait en tête.

Notre objectif est de maintenir la paix donc on doit trouver tous les moyens pour cela. On est une petite communauté, on a fonctionné comme cela pendant des centaines d’années, il faut la restaurer et maintenir l'équilibre pour une coexistence paisible. La juge de paix Shannon Hall

Des décisions pas si évidentes à porter

Shannon vit à Akwesasne. Chaque geste qu’elle pose peut être lourd de conséquences. Mais elle est forte, n’a peur de rien et croit en sa mission, parfois, c’est apeurant concède-t-elle.

« J’ai souffert personnellement d’attaques contre ma propriété. Des œufs lancés, des trucs comme ça. Rien de majeur, mais suffisant pour créer du stress. Mais je sais que ce n’est pas une attaque personnelle, c’est une attaque contre le système ».

C’est ce qu’elle se dit pour se rassurer.

Elle a confiance Shannon : « nous sommes capables, intelligents et avons tous les outils pour aller de l’avant. Il faut juste surmonter encore les barrières internes et décoloniser nos propres esprits ».

Et ça, « c’est une tâche difficile quand vous avez affaire avec des personnes qui n’ont aucune confiance dans le système colonisé et à qui je demande d’adhérer à ma vision ».