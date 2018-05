Un texte de Jean-Marie Yambayamba

Ma femme et moi étions récemment de passage à la paroisse francophone Saint-Thomas-d'Aquin. Le docteur Denis Vincent recrutait des gens intéressés à faire partie de l'équipe paroissiale de soccer dans le cadre du réseau Edmonton Sport et Social Club (ESSC). Nous n'avons pas résisté et avons pris l'inscription. Notre équipe, composée d'hommes et femmes adultes, se prépare ce week-end à livrer son troisième match. Nos rencontres nous font voyager à travers la ville, du nord au sud et de l'est à l'ouest...

Notre capitaine, le docteur Vincent, est un passionné des sports d'équipe. Et ce n'est pas dans sa cinquantaine qu'il va tourner cette page. « C'est actuellement un élément essentiel pour la bonne santé, un des paramètres du "vivre en santé". C'est de l'activité physique; c'est de l'activité sociale. J'aime bien jouer, j'ai toujours joué : du basketball, du hockey et maintenant le soccer. J'ai toujours aimé le sport d'équipe et le social est très important pour moi. » Pour ce médecin francophone, bâtir en groupe, avoir du succès et partager des défaites font partie de la socialisation.

Son équipe comprend une vingtaine de joueurs et joueuses. « On a commencé ça avec la paroisse Saint-Thomas-d'Aquin, parce qu'on voulait avoir quelque chose où les gens pouvaient se voir, en dehors de la messe toutes les semaines. On visait à se connaître dans un autre contexte. »

L'organisme à but non lucratif ESSC répond bien à ce besoin. Fondé en 2004, le groupe se propose d'inciter des Edmontoniens adultes à aimer faire du sport et à se faire plaisir. « Nous croyons fermement à l'aspect social des sports. Nous croyons que le sport peut être amusant pour n'importe quel joueur, quel que soit son âge, quel que soit son niveau. Vous pouvez jouer à titre récréatif, comme un débutant ou à un niveau compétitif », explique la directrice de marketing Caitlin Richler.

Avec ou sans talent, les participants s'inscrivent seuls, avec des amis ou en équipe à une discipline sportive parmi la quinzaine de sports qui sont proposés. Les activités se déroulent dans le cadre d'une variété de ligues, de tournois et d'événements tout au long de l'année. ESSC loue et organise les terrains de jeu, il prépare aussi les horaires des matchs. Les joueurs peuvent s'inscrire à des ligues d'hiver (janvier à avril), de printemps (mai à juin), d'été (juillet à août) et d'automne (septembre à décembre).

Les rencontres ont lieu, souvent en soirée, un peu partout à travers la ville, une façon pour les joueurs de découvrir aussi des coins qu'ils connaissent moins. Les équipes s'organisent pour permettre à chacun de jouer à son rythme. « On donne à chacun la chance de jouer et si quelqu'un veut juste venir juste pour regarder ou encourager les autres, c'est correct aussi », dit Denis Vincent.

Inspiré d'un club de sport social créé à Calgary en 1996 et après des débuts modestes avec seulement une trentaine de joueurs, ESSC compte maintenant plus d'un millier d'équipes chaque saison, souligne Caitlin Richler. L'organisme génère aussi des revenus à travers les frais d'enregistrement des équipes. L'argent permet de louer les infrastructures sportives, acheter des équipements, financer le fonctionnement d'ESSC et rémunérer sa quinzaine d'employés.

Pour Caitlin Richler, ce développement illustre bien que le sport est pour tout le monde et pas seulement pour des jeunes dans les collèges ou les grandes équipes. « Nous avons une ligue pour les plus de 35 ans. Donc, si vous le désirez, vous pouvez vous joindre à cette ligue pour jouer avec des gens qui ont 35 ans ou plus, et vous trouverez toujours du plaisir », souligne-t-elle.

Bien sûr, j'en suis, comme bien d'autres, au début d'une expérience plaisante. Après des années sans activité physique régulière, je ne suis pas surpris de ressentir quelques douleurs musculaires à longueur de journée. Mais je pense qu'avec le temps, le corps s'adaptera pour les sentir moins. Par ailleurs, je ne peux qu'apprécier davantage de redécouvrir, sous un nouveau jour, des gens que j'avais l'habitude de côtoyer autrement, au travail, ou ailleurs.