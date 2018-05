La chaleur et soleil qui a brillé au cours des derniers jours ont permis au million de tulipes de la capitale nationale de fleurir, et ce, au grand bonheur des nombreux visiteurs, mais aussi des organisateurs du Festival canadien des tulipes. En 66 ans d'histoire, ces derniers ont dû composer avec les soubresauts de la météo plus souvent qu'à leur tour. Regard dans le rétroviseur avec le directeur général du festival, Michel Gauthier.