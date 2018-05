Un texte de Dominique Lévesque

Les chercheurs ont noté que des heures de travail flexibles réduisaient l’écart salarial entre les mères et celles qui ne le sont pas de 68 %. La possibilité de travailler à la maison amène cette proportion à 58 %.

La flexibilité des conditions de travail a surtout bénéficié aux mères en diminuant les obstacles reliés à des emplois très payants, selon les chercheurs. « Selon nos observations, lorsque compagnies peuvent accommoder un régime de travail flexible, ils ont moins de réticences à embaucher des mères », explique Sylvia Fuller, auteure principale de l’étude.

La flexibilité [du travail] permet aux mères de bien faire leur travail et diminue les inquiétudes de l’employeur par rapport à leur capacité de le faire. Sylvia Fuller, auteure principale de l’étude

Niveau d'éducation

Ce sont pour les femmes avec des diplômes d'études supérieures que les conditions de travail souples ont le plus grand impact. Sans heures flexibles, ces mères gagnent 7 % de moins que des femmes sans enfants.

Les auteurs de l'étude concluent que cela met en lumière l'importance pour les employeurs d'examiner leurs pratiques d'embauche et de s'assurer qu'il ne font pas preuve de discrimination contre les mères et considèrent des régimes de travail souples.

La flexibilité n'est pas toujours possible, mais elle est profitable pour les entreprises pour leur permettre d'attirer et de retenir des employées de qualité. Sylvia Fuller, auteure principale de l’étude

L’étude a été publiée dans le journal Work and Occupations. Les chercheurs de UBC se sont basés sur des données de Statistique Canada recueillies entre 1999 et 2005. L’échantillon portait sur le travail, les conditions de travail et la rémunération de 20 879 femmes, dont 58 % étaient des mères.