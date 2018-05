Un texte de Michel Chabot

Stephan Larouche, qui sera à nouveau dans le coin de Pascal, croit que l’événement du 29 juin va intéresser les amateurs de boxe.

« Quand ils ont annoncé Mayweather-McGregor je me suis dit : ‘’Ça n’a pas d’allure, qui sont les épais qui vont regarder ce combat-là?’’ Et ce soir-là je faisais partie des épais. J’étais très curieux et je pense que la même chose va arriver », a relaté l'entraîneur.

Jean Pascal, qui sort d’une retraite de moins de 6 mois, a tout à perdre, mais il a envie de mettre les pendules à l’heure avec les combattants des arts martiaux mixtes.

C’est une tendance, ce sont les gens de l’UFC qui disent qu’ils sont capables de boxer. Alors j’avais lancé un défi à Nick Diaz, il n’a pas voulu le relever. Steve Bossé, c’est tout à son honneur de vouloir m’affronter. Jean Pascal

Bossé (1-0, 1 K.-O.), n’a que deux rounds de boxe professionnelle derrière la cravate, mais il prétend croire en ses chances de surprendre l’ancien champion des mi-lourds du WBC.

« Je crois fermement que je suis capable de mener une bonne guerre avec Jean, a-t-il estimé. Et dans le style que Jean a, je vais être capable d’atteindre la cible. Et au poids que j’ai, ça va être la première fois qu’il sera atteint par un heavyweight (un poids lourd), un cogneur avec la puissance que j’ai. »

En 38 combats professionnels, Pascal n’a jamais visité le tapis. L’athlète de St-Jean estime tout de même être en mesure de mettre fin au combat, avant la limite des 10 assauts.

« C’est un gars ouvert, qui entre dans les échanges. C’est le style parfait pour que je puisse le mettre K.-O. Je vais être le premier qui l’aura mis K.-O. dans le ring », affirme Bossé en haussant les sourcils.

« Jean a une tendance à être un peu poreux en fin de bataille, rappelle Larouche. Donc il va falloir être très alerte. Ce qui est certain, c’est que ça va se castagner. »

L’expérience de Pascal devrait grandement l’avantager. Le Lavallois de 35 ans s’est chargé de passer son message.

« Je le trouve un peu comique parce que des fois il se prend pour un gars de l’UFC, des fois il se prend pour un joueur de hockey, des fois pour un boxeur. Mon travail le 29 juin, c’est d’aller mettre sa carrière de boxeur sur la glace et le retourner vers l’UFC. »

L’après-Bossé

Si Pascal devait perdre, une clause au contrat prévoit une revanche. Mais il regarde déjà plus loin.

« C’est un combat cobaye pour moi. Je vais voir si je suis à l’aise de combattre avec les poids lourds. Quand le résultat sera positif, je crois qu’il va y avoir de belles options pour moi dans cette catégorie-là. »

Larouche fait toutefois une mise au point, compte tenu du fait que les poids lourds sont de plus en plus grands et de plus en plus pesants.

On parle plutôt de lourds-légers, Jean en est presque déjà un. (...) Il a mis les gants la semaine passée contre Christophe Bernier, un des meilleurs au Canada en boxe amateur. Il fait 6’5 et 250 livres (1 m 95, 113 kg). C’est laborieux d’aller porter un jab. Stephan Larouche

Déjà, contre les meilleurs pugilistes mi-lourds de la planète, Jean Pascal n’a pas été convaincant. Il pense néanmoins pouvoir tirer son épingle du jeu.

« Avec Alvarez, je crois que c’est moi qui me suis battu moi-même, sans rien lui enlever. Kovalev, c’est une force de la nature, il a eu le meilleur sur moi à deux reprises. (...) Voilà un couple d'années, j'étais un peu frustré vis-à-vis mon sport, ses manigances, ses magouilles. Je n'avais plus de plaisir à m'entraîner, je n'avais plus d'amour pour mon sport. Avant mon affrontement contre Elbiali, j'ai retrouvé ça. Je crois que ça va m'aider à aller plus loin et que ça va donner de meilleurs résultats. »

Le promoteur Yvon Michel n’est pas encore en mesure de préciser où se tiendra ce gala. Le Stade IGA ou la Place Bell sont les endroits les plus susceptibles de l’accueillir.