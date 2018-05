Un texte de Camille Laventure

La scène du cocktail se développe partout dans le monde, et le Québec ne fait pas exception à la règle. Rassemblant de nombreux événements où les festivaliers pourront déguster des produits locaux ou internationaux et des cocktails à petit prix, Invasion Cocktail est l’occasion pour tous de découvrir les établissements et les artisans d'ici qui créent cette effervescence autour de l’art de la mixologie.

Pour avoir accès aux rabais sur les boissons, les festivaliers doivent télécharger (gratuitement) le passeport officiel sur le site web d’Invasion. Ensuite, il leur suffit de se rendre aux 30 bars et restaurants participants pour profiter des offres sur les 250 cocktails vedettes spécialement créés pour l’événement.

La section « Cocktails » du site web permet d’ailleurs aux visiteurs de faire une recherche par quartier, par type d’alcool ou par établissement pour que chacun construise un itinéraire qui lui convient.

Parallèlement au volet dégustation, Invasion Cocktail propose un important volet événementiel, à Montréal comme à Québec. Soirées thématiques, barmans invités, brunch festif, ateliers en tous genres et conférences pour les professionnels sont au programme. Ces événements nécessitent l’achat d’un billet au préalable, en vente à l’adresse invasioncocktail.com.