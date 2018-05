Quand on est un étudiant pas vraiment intéressé par ses études et que sa copine choisit de partir à des milliers de kilomètres, que fait-on? Pour Ricardo Trogi, alors âgé de 21 ans, la réponse consiste à faire son sac, à dire au revoir à maman et à se retrouver à Pérouse.

Les deux minutes de la bande-annonce de 1991 montrent toutefois que tout ne se passe pas comme prévu pour le jeune homme, au grand désespoir de ses parents.

Comme dans 1981 et 1987, le trio familial est toujours interprété Jean-Carl Boucher, Sandrine Bisson et Claudio Colangelo.

Le film 1991 sortira le 27 juillet au Québec.