Un texte de Jérémie Bergeron

En plus des 30 questions que la Boussole vous pose, elle vous demandait cette semaine de décrire l’enjeu le plus important de la campagne. Avec près de 25 % des voix, c’est le thème de l’économie qui sort grand gagnant.

Début du graphique (passez à la fin) Fin du graphique (passez au début)

Que l’économie arrive en tête ne surprend pas le directeur de la recherche chez Vox Pop Labs, Charles Breton. Il note aussi que chez les électeurs conservateurs en particulier, « l’économie prend le dessus sur tout ».

Quel parti vous ressemble le plus? Testez la boussole électorale.

L’économie est plus importante pour les électeurs conservateurs que pour les électeurs verts. Charles Breton, Vox Pop Labs

Dans toutes les régions de la province l'enjeu principal est toujours le même, sauf dans une : celle de Toronto. Dans la capitale ontarienne, le logement et le transport arrivent au coude à coude avec l’économie.

Les soins de santé plus prioritaires

Corridor d'un hôpital. Photo : Shutterstock/John Panella

L’éducation a glissé dans le palmarès, passant du deuxième rang des priorités lors de l'élection de 2014 au troisième cette année. Les soins de santé sont devenus plus importants pour les répondants alors que 14 % d'entre eux ont choisi cet enjeu.

« Déjà dans le début de la campagne on parlait beaucoup des soins de santé et du nombre de lits dans les hôpitaux, rappelle Charles Breton. Donc ce n’est pas surprenant que les gens le nomment comme étant un des enjeux les plus importants. »

Et y a-t-il une différence entre les francophones et les anglophones? Pas vraiment, affirme M. Breton, si ce n’est que les Franco-Ontariens accordent une plus grande importance à l’environnement, selon les résultats de la boussole électorale.