En Alberta, le prix à la pompe a atteint 1,29 $, une augmentation de 20 cents par rapport à la fin février.

Pour le programme Community Kitchen, à Calgary, cette hausse est un vrai cauchemar. L’organisme récupère les aliments invendus de plusieurs épiceries pour les redistribuer aux banques alimentaires de la métropole. La flotte de cinq camions et camionnettes est essentielle à la poursuite du programme, mais leur coût est devenu une source d’anxiété.

« C’est difficile. C’est le genre de choses qui, comme directrice, me garde éveillée la nuit », explique la directrice du programme, Sundae Nordin.

L’organisme tente de trouver des économies, mais les budgets sont difficiles à boucler depuis la récession économique.

Notre financement est en baisse, les dons sont en baisse, mais la demande de la part des personnes vulnérables est en hausse. Sundae Nordin, directrice du programme Community Kitchen

La société Women in Need (WIN) se retrouve aussi entre le marteau et l’enclume. Elle utilise 38 000 litres d’essence chaque année pour récupérer des objets donnés et les livrer à ses clients, des femmes dans le besoin.

« Cela devient un de nos budgets les plus importants après les salaires », explique la responsable du financement de WIN, Patti Brewin. « L’argent supplémentaire qui, normalement, devait aller dans nos programmes devra être dirigé vers nos dépenses courantes. »

Le directeur de l'emploi à Vecova, Matthew Nomura, estime que son organisation dépensera cette année 20 % de plus en budget pour ses véhicules. Photo : Radio-Canada/Jennifer Lee

L’organisme à but non lucratif Vecova, qui aide les personnes handicapées, arrive encore à amortir ces coûts supplémentaires. L’association finance en partie ses activités grâce à un programme de ramassage de bouteilles consignées. La hausse des prix de l’essence représente une augmentation de 20 % de ses dépenses pour les véhicules.

De plus, l’organisation a remarqué que ses clients avaient changé de comportement. Ils ont réduit leurs dépenses non essentielles, ils boivent moins, et cela veut dire moins de bouteilles pour Vecova.

Nous sommes doublement pénalisés. Matthew Nomura, directeur de l'emploi à Vecova

Si, pour l’instant, cette hausse des prix de l’essence ne menace aucun emploi à Vecova, elle fera sentir ses effets sur le processus budgétaire. « Les prix semblent tellement hors de contrôle que cela nous fait hésiter à embaucher d'autres personnes », raconte le directeur de l’emploi de l’organisme, Matthew Nomura.

Selon plusieurs experts, les prix de l’essence resteront élevés pendant tout l’été.

D'après les entrevues de Jennifer Lee, CBC News