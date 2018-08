Le groupe Abbittibbi avait été formé en 1976, et comptait dans ses rangs Desjardins. Le succès se faisait attendre.

C’était la fin des années 1970, et André Blanchard, le cinéaste, tournait L’hiver bleu. Appelons ça une chronique abitibienne. Elle sentait, dans cette neige balayée par le vent, les difficultés économiques et le froid extrême qui paralysait une jeunesse désœuvrée et la colère des travailleurs en grève.

C’est pour les besoins de L’hiver bleu qu’Abbittibbi est entré dans le Studio Bruno Gabrysz, à Val-d’Or, pour enregistrer quelques pièces qui serviraient de bande originale au film de Blanchard. Le chant du bum a été enregistré là. Y va toujours y avoir aussi. C’était la chanson du générique de fin.

« …J’connais pas la couleur d’un bill de vingt

J’ connais même pas le nom de mon voisin

J’connais rien

Mais y va toujours y avoir

D’la neige au mois de janvier

Y va toujours y avoir un feu de forêt

dans le temps des bleuets

Toujours y avoir du vent su’l Saint-Laurent

Tu peux pas changer ça… »

C’était Abbittibbi, mais trois ans avant Boom Town Café, 10 ans avant Les derniers humains, premier album solo de Desjardins, et 12 ans avant le raz-de-marée Tu m’aimes-tu.

Desjardins était déjà là. Poète d’Akinisi, du Cœur est un oiseau, du soleil qui se lève, de « l’océan qui vient toucher ton pied »… il était là dans chaque mot. Franco Nuovo

Finalement, c’est en 1981 qu’Abbittibbi a enregistré Boom Town Café. L’album, qu’on ressort ces jours-ci, n’a pas connu, à l’époque, le succès escompté. Country jusqu’au bout de chaque accord, il sentait la poussière, le désarroi et pas mal la misère.

En fait, c’est bien des années plus tard que j’ai vraiment découvert Richard Desjardins. Vers 1988. C’est Chantal Jolis qui m’a alors fait écouter Les Yankees. J’étais sur le cul devant cette épopée à la fois politique, poétique et mélodique. Les ruptures de rythme, la tristesse qui s’en dégage, la révolte, la résistance, la fierté, « la vie dans le reflet d’un glaive » : tout était dans cette seule chanson qui est, ma foi, encore actuelle. J’ai dû le voir l’interpréter des dizaines de fois sur scène, et chaque fois, quand il se demande, à l’abri derrière sa guitare, qui est le chef ici et qu’en guise de réponse, le soleil se lève, un frisson me parcourt la colonne vertébrale. Il y a des chansons comme celle-là. Quelques-unes. Peu de temps après, en entrevue, alors que la timidité ne l’avait pas encore abandonné, il m’a confié qu’il avait mis trois années à l’écrire. Je n’ai peine à y croire.

Un article à propos du lancement de l'album « Les derniers humains » de Richard Desjardins Photo : Radio-Canada/Archives Cabaret de la dernière chance

Et en 1990 est arrivé Tu m’aimes-tu. La terre de la musique s’est mise à trembler, Desjardins y avait posé un pied de géant, et pour la première fois depuis longtemps, le Québec s’est retourné, ébranlé.

Radio, journaux… il n’y en avait que pour « le bon gars » capable, en dépit de son ton nasillard, de chanter l’amour avec des images et des mots qu’on n’avait pas l’habitude d’entendre résonner. Franco Nuovo

Il nous racontait « [s]on dos parfait comme un désert », ce grain de beauté transformé en oasis, le mystère, le « paquebot géant dans la chamb’ à coucher » et lui « le gars ‘ec des lunettes » devenu « un océan qui veut toucher [s]on pied ». Il la trouvait « tellement, tellement, tellement belle » qu’il était prêt à « bénir la rue », à « brûler l’hôtel ». Et il était rongé par une question : « Tu m’aimes-tu? »

À la sortie de l’album, à l’écoute d’une telle déclaration d’amour, les humains, les derniers comme les autres, se sont liquéfiés. En l’interviewant, Suzanne Lévesque, qui avait pourtant l’habitude de toucher à tout (!), avait la voix qui tremblait. Mais je ne suis pas certain que Desjardins comprenait très bien ce qui lui arrivait. Il y avait déjà si longtemps qu’il noircissait du papier de sa poésie inespérée. Pourquoi ce succès maintenant?

Il avait fait des salles, La Butte Saint-Jacques, par exemple. Et il avait déjà, après une mince prévente, un public gagné, les Chantal Jolis, Monique Giroux... qu’on appellerait aujourd’hui des « influenceuses ».

Aussi, quand il s’est installé à la Licorne, de profil, seul à son piano, le bon gars avait gagné son pari, sûr qu’il ne dormirait plus dans son char. Quant à l’interminable ciel de l’Abitibi, il coiffait désormais Montréal et le Québec entier.