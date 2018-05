Un texte de Thibault Jourdan



Mathieu Allard explique avoir pris cette décision après que la ville eut reçu un message du Comité du monument Georges Forest indiquant que ce dernier envisageait la possibilité de mener sa propre consultation publique pour recueillir des avis sur l'oeuvre. Le Comité n'est pas satisfait du buste réalisé.



« J’invite les gens à publier leurs rétroactions dans les commentaires pour que je puisse éventuellement les partager avec le comité », dit-il.

Le conseiller de Saint-Boniface a voulu faire cette consultation après avoir vu de nombreux commentaires au sujet de la statue qui étaient publiés sur des comptes Facebook privés.

Vendredi, des dizaines de commentaires positifs avaient été publiés sous le message de Mathieu Allard.

Des dizaines de commentaires positifs concernant le buste de Georges Forest réalisé par l'artiste Miguel Joyal ont été publiés. Photo : Radio-Canada

N’importe qui qui visite ma page Facebook va pouvoir voir qu’il y a beaucoup d’opinions et que c’est majoritairement en faveur de monter le buste comme il est. Mathieu Allard, conseiller municipal de Saint-Boniface

Les personnes intéressées peuvent réagir à la publication du conseiller municipal de la Ville de Winnipeg avant le 31 mai. La Ville a en effet imposé au Comité du monument Georges Forest de prendre une décision d’ici la fin du mois.



« J'ai l’intention de soumettre les rétroactions du public au comité », précise Mathieu Allard.

Une consultation publique dirigée par le comité?

Du côté du Comité du monument Georges Forest, le temps est encore à la discussion et rien n’est gravé dans le marbre. « On est en train de se consulter et il y aura peut-être une consultation publique », commente le président du comité, Marcien Ferland.



« On n’a aucun autre détail pour l’instant », insiste-t-il.



Ainsi, à l’heure actuelle, la date de lancement d’une éventuelle consultation publique par le comité ainsi que la forme qu’elle pourrait prendre sont inconnues. Seule chose sûre : elle aurait lieu avant le 31 mai, assure Marcien Ferland.