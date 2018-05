Un texte de Patrick Henri

Quand j’étais jeune, j’ai toujours fait du sport. L’hiver, je jouais au hockey, l’été, c’était surtout le baseball.

À l’école secondaire, j’adorais le badminton et le volleyball.

Je me suis toujours bien débrouillé dans tous les sports que j’ai pratiqués, sans cependant faire partie de l’élite.

J’aurais aimé représenter mon école, ma ville ou ma région dans un événement sportif.

En 1998, j'ai déménagé en Alberta. J’ai entendu parler des Jeux francophones de l’Alberta (JFA) pour la première fois en janvier 1999.

La Société des sports francophones de l’Alberta (ancêtre de la Fédération du sport francophone de l’Alberta) et FJA étaient à la recherche de chefs de mission pour les Jeux.

J’étais directeur de l’ACFA régionale de Rivière-la-Paix, je participais à tout ce qui touche la jeunesse francophone dans la région, il allait de soi que je soumette mon nom.

J’étais le seul candidat et j’ai eu le poste par acclamation. J’allais vivre mes premiers Jeux!

La pression

J’ai rapidement appris que la Zone 8, notre zone, était championne en titre. En fait, c’était les septièmes Jeux francophones de l’Alberta, et notre zone était la plus décorée. Je ne devais pas décevoir.

Défi supplémentaire, lors des six premiers JFA, la région de Grande Prairie faisait partie de la Zone 8. En 1999, la Zone 9, Grande-Prairie, prenait part à ses premiers Jeux et présentait une délégation complète. Son objectif : battre la Zone 8.

Allez, les noirs!

Je me souviens du départ de Falher. J’étais aussi fébrile que tous les athlètes à bord de l’autocar. C’était la première fois que je devais faire le parcours entre la région de Rivière-la-Paix et Edmonton en autocar.

En chemin, nous préparions nos cris d’équipe. Dans les rares moments de silence, je révisais mes notes pour être certain de ne pas avoir fait d’erreur dans l’inscription des athlètes, surtout en ce qui concerne l’athlétisme, car il y avait plusieurs règles bien strictes.

Je me souviens d’avoir été accueillie par une équipe de bénévoles à notre arrivée à Edmonton. D’avoir reçu mon uniforme des Jeux, un t-shirt noir, couleur de notre zone.

Je me souviens de la cérémonie d’ouverture, d’avoir vu la flamme entrer dans le gymnase, de m’être dit : « Je suis vraiment aux Jeux! »

J’ai passé la fin de semaine à regarder le plus de compétitions possible. J’ai crié : « Allez, les noirs! » presque sans arrêt pendant trois jours.

Pour les représentants de la Zone 8, j’étais le chef de mission. J’étais l’adulte responsable. Ils avaient raison, mais j’aimais mieux penser que j’étais un membre de la gang des noirs.

À la cérémonie de clôture, quand j’ai entendu : « Les gagnants du Prix de la délégation : la Zone 8! » J’ai sauté dans les airs (probablement plus haut que je ne l’avais jamais fait).

Je suis allé chercher notre trophée, les yeux mouillés, ému et surtout fier de notre gang. Non seulement nous avions eu toute une fin de semaine de plaisir, mais en plus, nous avions gagné.

Toujours spécial

Les premiers Jeux sont toujours spéciaux. Ceux qui suivent le sont aussi. J’ai eu la chance d’être à nouveau chef de mission, l’année suivante, à Fort McMurray. Nous n’avions rien gagné, mais l’expérience a été extraordinaire encore une fois.

J’ai ensuite été membre du comité organisateur des Jeux, puis chef de mission pour les Jeux francophone du Nord et de l’Ouest et pour les Jeux de la francophonie canadienne.

Je peux vous donner des détails très précis de chacune de ces expériences. Elles ont toutes été spéciales, elles ont toute une place importante dans ma mémoire.

J’avais 26 ans à mes premiers Jeux. Les plus vieux athlètes de notre délégation avaient 17 ans. Lors des Jeux suivants, plusieurs d’entre eux sont revenus comme entraîneurs, afin de continuer à vivre leur passion.

Plusieurs d’entre eux sont devenus d’excellents amis. Il y a quelques années encore, plus de la moitié de mon équipe de balle molle était formée d’anciens athlètes de la Zone 8. Les Jeux ont créé entre nous un puissant lien, qui est toujours bien présent, presque 20 ans plus tard.

Des frissons

Je serai à la cérémonie d’ouverture des JFA, vendredi, pour le travail.

Je n’aurai pas à crier pour faire entendre ma délégation. Je devrai regarder et écouter attentivement ce qui se passe durant la soirée, afin d’en faire un compte-rendu.

Peu importe ce qui se passera durant la soirée, je sais une chose. Quand sur la scène, quelqu’un prendra le micro et dira : « Je déclare les 24es Jeux francophones de l’Alberta ouverts! », j’aurai des frissons. J’en ai seulement en l’écrivant.

Bons Jeux! (gang de chanceux!)