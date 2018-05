Un texte de Jean-François Deschênes

Selon la chef du service des travaux, Stéphanie Filion, le barrage pourrait être de dimension égale ou un peu plus grande que le barrage actuel, le Mathieu-D’Amours.

Il reste encore beaucoup des détails à régler, mais dans l'élaboration des plans, les ingénieurs tenteront de tenir compte des activités qui dépendent du barrage, comme la pêche ou les activités récréatives du parc des îles.

On intègre une passe à poisson pour le comptage du saumon et ensuite on est encore en train d’évaluer les divers besoins du milieu et ça pourrait être intégré au concept final. Stéphanie Filion, chef du service des travaux, direction générale des barrages

Les travaux devront se faire délicatement, estime Stéphanie Filion, parce que le barrage est situé à l’embouchure d’une des rivières importantes de la province.« Ce n’est pas simple, ça demande beaucoup de préparations. Il va falloir être en discussion constante avec les autorités, avec les gens du milieu, avec la Faune. »