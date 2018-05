Cette intersection est particulièrement problématique puisque les feux pour piétons fonctionnent dans les deux directions en même temps.

Or, plusieurs piétons ignorent qu'on ne peut pas traverser en diagonale, mais qu'il faut plutôt traverser dans un sens, puis dans l'autre.



Le porte-parole de la Sûreté du Québec, Béatrice Dorsinville explique cette campagne nationale.



« Les usagers sur le réseau routier ont une responsabilité partagée. Les conducteurs doivent faire preuve d’une prudence accrue pour assurer la sécurité des piétons et des cyclistes, qui sont bvulnérables, et qui sont sans protection. Quant aux piétons et cyclistes, il importe que ceux-ci adoptent également un comportement sécuritaire. Tous doivent cohabiter dans le respect des règles », soutient Mme Dorsinville.



Chaque jour dans la province, environ huit piétons sont heurtés par un véhicule.