À une époque où les vols d'identité sur Internet sont fréquents, il est nécessaire de protéger les citoyens, les entreprises et les gouvernements. C'est pour profiter de la demande en produits innovateurs dans ce secteur que le regroupement d'entreprises In-Sec-M Sécurité, recherche et innovation compte créer ce centre d'excellence en cybersécurité.

Selon le président d'In-Sec-M, Antoine Normand, le projet va stimuler la croissance des PME et accélérer le développement d'innovations en cybersécurité. Il aidera aussi à l'intégration et la prise en compte des besoins de sécurité dans l'ensemble des produits et solutions numériques.

Selon Antoine Normand, plusieurs milliards seront investis en cybersécurité au cours des prochaines années au pays. Photo : Radio-Canada

Gatineau est un endroit tout désigné, puisque le gouvernement fédéral est le plus gros client au pays pour des produits en cybersécurité.

Elle [la cybersécurité] devient un pilier incontournable pour le déploiement et la commercialisation de nos innovations. Antoine Normand, président d'In-Sec-M Sécurité, recherche et innovation

« En cette époque de transition vers une économie qui repose de plus en plus sur les données, la cybersécurité n'est plus un choix ou une option technologique parmi tant d'autres », explique M. Normand.

Un milliard de menaces quotidiennes Lors d’un témoignage devant le Comité permanent de la sécurité publique et nationale, le 22 mars dernier, la chef du Centre de la sécurité des télécommunications du Canada (CST) a révélé l’ampleur des défis de cybersécurité auxquels son agence fait face. « Nous bloquons maintenant plus d’un milliard d’interventions malveillantes qui visent à compromettre des systèmes gouvernementaux, en moyenne chaque jour », a dit Greta Bossenmaier.

La cybersécurité, une priorité

« Assurément, cette initiative d'In-Sec-M Sécurité, recherche et innovation fera rayonner à grande échelle l'expertise de l'Outaouais en cybersécurité, et ce, au bénéfice de tout le Québec », à précisé dans un communiqué Stéphanie Vallée, députée de Gatineau et ministre responsable de la région de l'Outaouais.

Je me réjouis que la ville de Gatineau accueille le Centre d'excellence en cybersécurité. Déclaration de la ministre Stéphanie Vallée

Cinq à sept personnes basées à l'Université du Québec en Outaouais (UQO) auront pour mandat de faire le lien entre les chercheurs.

Les établissements d'enseignement supérieur de la région comptent aussi offrir de plus en plus de formation dans ce domaine. L'UQO a un programme court de maîtrise en cybersécurité.

Le gouvernement du Québec accorde près de 6,7 millions de dollars pour la création de neuf centres d'excellence numérique à l'échelle de la province.