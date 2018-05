Avec les informations de Piel Côté

La découverte de roc dans le sol a causé ce retard, selon le directeur des travaux publics et des services techniques de la Ville de Rouyn-Noranda, Réjean Lesage.

« On avait fait quelques sondages pour connaître la profondeur des matériaux, mais on a rencontré de gros cailloux qui rendaient impossible l'installation de pieux comme on avait prévu le faire », explique-t-il.

Les travailleurs ont donc dû creuser davantage et changer l'aménagement prévu au départ.

La Promenade Agnès-Dumulon Photo : Radio-Canada/Piel Côté

Dépassement de coûts

Le projet subira également un dépassement de coûts de l'ordre de 5 à 10 %. On parle d'une hausse oscillant entre 50 et 100 000 $ pour un projet total d'un million de dollars.

La Ville installera toutefois une signalisation au cours des prochains jours afin d'assurer une meilleure sécurité aux cyclistes et piétons.