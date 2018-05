Un texte et une vidéo de Denis Chamberland

Christian Dupont joue de la guitare depuis sa plus tendre enfance. À l’adolescence, sa passion pour la musique l’amène à jouer avec différents groupes.

Au cours de cette période, il prend conscience de l'existence de variations sonores d'une guitare à l'autre.

Je suis vraiment rentré dans le son des instruments à cette période de ma vie et je me suis posé la question : pourquoi sont-elles différentes l’une de l’autre? Christian Dupont, luthier

Le son des guitares faites à la chaîne, en usine, ne correspond pas au son qu’il recherche.

Je n’étais pas satisfait des guitares avec lesquelles je jouais. Je me suis dit qu’il devait y avoir un moyen d’avoir des guitares qui sonnent mieux que ça. Christian Dupont, luthier

Au secondaire, Christian Dupont suit un cours d’atelier de bois et se rend compte que sa passion pour le bois peut cohabiter avec son amour de la musique. Par un heureux hasard, après son secondaire, il découvre l’existence de l’École nationale de lutherie au Québec.

Depuis qu’il est de retour au Manitoba, Christian Dupont perfectionne son art. Dernièrement, il a été choisi pour fabriquer une guitare célébrant les 50 ans du Festival du Voyageur.

C’est difficile, avoue-t-il, de vivre de son art. Comparativement à une guitare usinée, une guitare faite à la main peut demander plus d’une centaine d’heures de travail. Le prix d’une telle guitare varie selon l’expertise du luthier.

« Il faut qu’elle soit impeccable, qu’elle sonne mieux qu’une Gibson, qu’une Taylor et qu’elle soit plus belle. »

Pour en arriver à ce standard, Christian Dupont est prêt à y mettre le temps, en rêvant du jour où il pourra vivre de son art et passer ses journées à fabriquer les plus belles guitares qui soient.