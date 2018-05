« C’est spécial parce que je peux voir mes amis qui sont dans une autre école », dit le jeune Youssouf Behaz, élève à l'école Félix-Leclerc, qui participe à la course dans le parc Sir-Casimir-Gzowski de l'ouest de Toronto.

Le Conseil scolaire Viamonde organise pour la première fois une course qui s'adresse aux élèves de chacune de ses écoles, de la 1re à la 12e année.

« C'est une activité intéressante, un peu ludique, on veut inculquer des valeurs de plein air et d'activité physique aux élèves », dit le président du Conseil, Jean-François L'Heureux.

En 1998, le Conseil comptait 21 écoles qui accueillaient 5400 élèves. Vingt ans plus tard, le nombre d'élèves a plus que doublé et 51 écoles sont sous sa responsabilité.

« Il y a encore beaucoup de régions où on doit ouvrir des écoles pour s'assurer que lorsqu'il y a une population francophone, des ayants droit, il faut aller leur offrir ce service. C'est le grand défi d'un conseil comme le nôtre, qui a un réseau qui est encore en croissance », ajoute le président.

Début du graphique (passez à la fin) Le bénévole pour la Viacourse, Thierry Philogène est technicien en informatique pour le Conseil scolaire Viamonde. « C’est une façon de montrer aux jeunes qu’il n’y a pas que le personnel enseignant, il y a d’autres gens qui travaillent pour eux », dit-il. @matintoronto pic.twitter.com/YcExDbYof7 — Stéphany Laperrière (@s_laperriere) 11 mai 2018 Fin du graphique (passez au début)

Les participants à la course pouvaient choisir entre des parcours de 1 km et de 3 km, dans cinq endroits différents à Barrie, Hamilton, London et Toronto.

Ces points de rassemblement permettaient de rejoindre les élèves de tout le territoire couvert par Viamonde, qui s'étend de Windsor à Trenton.