1925 – Fondation du Cercle Molière

Le Cercle Molière à Saint-Boniface, au Manitoba, peut se vanter d’être aujourd’hui la plus ancienne troupe de théâtre encore en activité au Canada. Grâce au travail des différents directeurs artistiques (les époux Boutal, Roland Mahé), il permet aux textes en français, en particulier les œuvres franco-manitobaines, d’être sur le devant de la scène dans l’Ouest.

Mars 1973 – Création des éditions Prise de parole et du festival La nuit sur l’étang

L’initiative d’un groupe d’étudiants de l’Université Laurentienne, à Sudbury, a constitué un bouleversement chez les Franco-Ontariens. Grâce à eux, poètes, artistes visuels et comédiens ont pu avoir une plus grande visibilité pour leur art. Quarante-cinq ans plus, tant les éditions que le festival restent des piliers incontournables de la culture franco-ontarienne.

5 mars 1976 – Le spectacle La nef des sorcières voit le jour

Alors que le mouvement féministe est en plein essor, l’actrice Luce Guilbeault apporte sa pierre à l’édifice au Québec en lançant La nef des sorcières au Théâtre du Nouveau Monde de Montréal. Marthe Blackburn, Marie-Claire Blais, Nicole Brossard, Odette Gagnon, Pol Pelletier et France Théoret se chargent des textes. La pièce divise et choque, mais reste un moment majeur pour la dénonciation du sexisme et du patriarcat au théâtre québécois.

19 novembre 1979 – Antonine Maillet remporte le prix Goncourt

C’est la consécration pour l’auteure de La Sagouine. En obtenant la plus prestigieuse récompense littéraire francophone pour Pélagie-la-Charrette, Antonine Maillet ne fait pas que devenir la première écrivaine non française à décrocher le prix Goncourt. Grâce à son récit du retour des déportés acadiens en 1755, elle permet une reconnaissance immense pour la langue et l’histoire de son peuple.

10 décembre 2011 – Les Premières Nations ont leur salon du livre

La création du Salon du livre des Premières Nations, qui se tient à Wendake, au Québec, constitue une victoire et une reconnaissance de la littérature autochtone. C’est aussi une réponse, plus de 40 ans plus tard, au très critiqué Livre blanc sur la politique indienne présenté par le gouvernement Trudeau.