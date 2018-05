Un texte de Félix Morrissette-Beaulieu

En avril, la MRC a demandé une rencontre avec Gaétan Barrette après le refus du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent de former une tribune de discussion et de collaboration sur les besoins spécifiques à la région.

Cette demande vient à la suite de consultations avec le comité Vigie Santé mis sur pied en 2016 pour préserver les soins de santé dans la Matapédia.

« On est très heureux d'avoir une réponse positive suite à notre demande », se réjouit la préfète de la MRC, Chantale Lavoie.

« Dans la Matapédia, nous, on a toujours travaillé en partenariat étroit avec le Centre intégré et on aimerait poursuivre cette démarche-là, dit-elle. Pour nous, c'est important de travailler en partenariat parce que la santé de nos gens, c'est aussi avant la maladie ».

Chantale Lavoie compte aussi discuter de l'état des infrastructures en santé dans la Matapédia et de la disponibilité des soins.

Elle espère des engagements concrets du ministre à la suite de cette rencontre.