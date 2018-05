Kathleen Wynne, Andrea Horwath et Doug Ford participent à un deuxième débat, cette fois organisé par des maires et des conseillers du Nord de l'Ontario. Les élus municipaux ont profité de leur congrès annuel pour inviter les chefs libéral, néo-démocrate et progressiste-conservateur, afin qu'ils répondent aux préoccupations des électeurs nord-ontariens.