Dans Prévost, Mme Blais affrontera entre autres Paul St-Pierre-Plamondon, un poids lourd du Parti québécois (PQ), et Naömie Goyette, du Parti libéral (PLQ).

La nouvelle de sa candidature ne surprend pas. Radio-Canada l’avait déjà rapportée il y a quelques jours.

« Marguerite, c’est une personne qui est respectée. Respectée dans tous les partis. D’ailleurs, je soupçonne certains commentaires d’être proches de la jalousie », a déclaré M. Legault, en conférence de presse, vendredi matin, à Saint-Sauveur.

Il a énuméré les cinq grands dossiers sur lesquels Marguerite Blais planchera :

mettre en place une « véritable politique » pour les proches aidants,

s'assurer qu'il y ait des établissements comme la maison Gilles-Carle « partout au Québec »,

adopter des mesures de gériatrie sociale,

lutter contre l'isolement des aînés,

et améliorer qualité de vie dans les Centres d'hébergement de soins de longue durée (CHSLD).

« Ce n’est pas à un individu de porter ces projets-là », a estimé Mme Blais, se réjouissant de voir le chef de la CAQ et toute son équipe les endosser. « Ça veut dire que, quoi qu’il advienne, le projet est lancé, a-t-elle ajouté. Et c’est ça le plus important. »

Un « duo d'enfer »

François Paradis avait fait le trajet de Lévis à Saint-Sauveur pour assister à l'annonce. Photo : Radio-Canada

Le député caquiste de Lévis, François Paradis, avait fait le trajet jusqu’à Saint-Sauveur pour participer à l’annonce de la candidature de celle qui doit désormais travailler avec lui sur les dossiers touchant les aînés.

Je crois qu’on va former un duo d’enfer, un "team" enviable. Les aînés ont bâti le Québec moderne. On leur doit reconnaissance. On leur doit des actions concrètes. François Paradis, député caquiste de Lévis, au sujet de Mme Blais et lui

Rappelant que les deux avaient été animateurs à la télévision dans le passé et qu’ils sont bien connus du public, François Legault les a présentés comme ses deux « rock stars », estimant qu'il a « toute une équipe pour s’occuper des aînés et des proches-aidants ».

Mme Blais avait déjà été élue à quatre reprises dans Saint-Henri-Sainte-Anne, à Montréal, pour le compte du PLQ. Elle avait été ministre responsable des aînés de 2007 à 2012 au sein du gouvernement de Jean Charest.

Quand Philippe Couillard est devenu premier ministre, il y a quatre ans, Mme Blais n’avait pas obtenu de poste de ministre parce qu'elle devait s’occuper de son mari mourant. Elle avait quitté la politique en 2015, après les décès de son époux et de son frère.