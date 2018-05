Un texte d'Omayra Issa

Alors que jeudi, la première journée des témoignages, a été centrée sur les oppositions ou les soutiens à l’entente, vendredi devrait être l’occasion de se pencher sur la question des indemnités financières. Les survivants ont trois minutes pour se faire entendre.

Plus de 150 personnes avaient déjà déposé des avis auprès de la Cour fédérale du Canada demandant de parler lors des audiences à Saskatoon. Des dizaines d'avocats, de fonctionnaires et de survivants doivent prendre la parole.

Des montants loin de faire l’unanimité

Dans le cadre de cette entente négociée en automne 2017, 750 millions de dollars seront versés aux survivants et à leurs familles, 50 millions seront destinés à la mise sur pied d'une fondation qui aidera les victimes de la rafle et 75 millions seront destinés aux avocats qui représentent les survivants.

En vertu de cette entente, chaque victime membre des Premières Nations pourrait recevoir un maximum de 50 000 $. Ce montant est loin de faire l’unanimité dans leurs rangs.

Certains survivants estiment que le montant de 75 millions de dollars versés aux avocats est trop élevé.

« Les avocats vont recevoir 75 millions de dollars, ils sont ici pour défendre leurs intérêts. Ils ne sont pas ici pour nous », a déclaré la survivante Leticia Racine jeudi avant la tenue des audiences.

De profondes séquelles

Environ 20 000 enfants autochtones ont été enlevés à leurs parents entre les années 1960 et 1980, une affaire connue sous le nom de « Sixties Scoop ». Ils ont perdu leurs liens familiaux, leur culture et, dans certains cas, ont subi des violences physiques et sexuelles.

« Ce n'est pas une question d'argent », a plaidé Coleen Rajotte.

« Personne ne peut comprendre la douleur d’une victime; l’argent ne peut pas réparer tous les tords, mais la somme de 25 000 $ à 50 000 $ est un montant substantiel », note l’avocat Tony Merchant, dont le cabinet représente approximativement 5000 survivants de la rafle.

De son côté, le ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord souligne que 50 millions sont destinés à la fondation pour notamment aider les survivants à avoir accès à leurs cultures. « C’est un chapitre noir et pénible de notre histoire », a indiqué le bureau de la ministre Carolyn Bennett par voie de communiqué.

Ces fonds s'ajoutent aux 750 millions de dollars en dédommagements pour les victimes, ajoute le ministère.