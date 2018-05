C’est l’architecture Phyllis Lambert qui recommande Mies van der Rohe pour la conception du siège social de la Banque Toronto-Dominion (TD). D’origine allemande, Mies van der Rohe avait laissé sa marque aux États-Unis en réalisant le Seagram Building, à New York.

La construction de la première tour du Toronto-Dominion Centre débute en 1964. Ces images silencieuses nous montrent le chantier, en février 1965, où les ouvriers s’affairent à la structure de l’édifice. Les conditions hivernales ne freinaient pas leur travail!

Un contenu vidéo, précédé d'une ou plusieurs publicités, est disponible pour cet article Séquences de tournage (silencieuses), 2 février 1965

Mies van der Rohe conçoit les deux premières tours dans le style international, en rupture avec les traditions architecturales du passé. En acier et en verre et sans ornementation, le design est résolument moderne. Ainsi, Toronto entre dans une ère de progrès et d’innovation.

Au Canada, il érige aussi deux autres ensembles bâtis : le complexe Westmount Square et la station-service de L’Île-des-Sœurs.

L’inauguration

Le premier édifice est complété en 1967 et inauguré officiellement le 14 mai 1968. Ces séquences de tournage nous montrent l’événement en présence du premier ministre de l’Ontario de l’époque, John Robarts.

Un contenu vidéo est disponible pour cet article Séquences de tournage, 14 mai 1968

Le Toronto-Dominion Centre est la dernière œuvre majeure de Mies van der Rohe qui meurt en 1969.

La même année, la construction de la deuxième tour s’amorce. Il faudra attendre jusque dans les années 1990 pour que les six bâtiments soient complétés.

Au cœur du quartier financier de Toronto, l’imposant complexe accueille aujourd’hui, chaque jour, plus de 20 000 travailleurs.

En 2017, Cadillac Fairview, l’entreprise propriétaire, célébrait le 50e anniversaire de l’ouverture de la première tour.