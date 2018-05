L’hôtel de ville fermera complètement ses portes durant trois ans. Sa réouverture est prévue pour l'été 2022.

De nombreux travaux de mise aux normes et de restauration patrimoniale sont au programme. La Ville compte notamment rendre plus lumineux cet édifice.

L’ensemble de ces rénovations avait été estimé à 72 millions de dollars, selon le dernier Programme triennal d’immobilisations.

Cependant, afin d’optimiser la fonctionnalité du bâtiment et d’obtenir une certification LEED, la facture est estimée à ce jour à 116,4 millions. Une incertitude demeure et d’autres analyses sont en cours, a précisé la Ville. Le coût final pourrait grimper jusqu’à près de 140 millions.

Une réfection complète

Les réseaux de chauffage, de ventilation, de climatisation seront rénovés, tout comme les réseaux électriques, informatiques et la plomberie. Toute la tuyauterie sera remplacée.

Le marbre, la boiserie, le bronze, le revêtement de sol et la peinture seront également revus, tout comme le célèbre balcon qui a accueilli le général de Gaulle en 1967.

Le balcon qui a accueilli le général de Gaulle en 1967 va être rénové. Photo : Radio-Canada/Julie Marceau

Les ascenseurs seront eux aussi rénovés et on ajoutera des douches et des vestiaires.

Lieu historique national, l’hôtel de ville de Montréal a ouvert ses portes en 1878.

Un incendie a ravagé l’édifice en 1922, entraînant la reconstruction du bâtiment entre 1923 et 1926.

Durant cette période, les élus et les fonctionnaires sont déménagés à l’édifice Lucien-Saulnier. Près de 200 personnes ont pris place dans ce bâtiment voisin de l’hôtel de ville actuel.

Des travaux estimés à 9,5 millions sont d'ailleurs en cours pour adapter l’édifice Lucien-Saulnier, où logera l'administration municipale pendant les travaux de l'hôtel de ville.

Les archives seront également relocalisées durant la durée des travaux.