Un texte de Camille Laventure

Pour amorcer sa saison en festoyant

Le Tailgate de Vélo Mont-Tremblant se déroule de la même façon que la traditionnelle fête d’avant-match (le tailgate), mais avec le vélo à l’honneur au lieu du football et une saison au complet à célébrer plutôt qu’une seule compétition. Le 12 mai, les cyclistes présents pourront donc faire du barbecue, découvrir et essayer toutes sortes d’équipements, faire du troc de pièces de vélo et de montures entières ou encore danser au rythme de la musique du DJ sur place. Ce sera aussi l’occasion d'explorer le côté cyclable de Mont-Tremblant pour ceux et celles qui connaissent moins bien cet aspect la région.

Pour célébrer le vélo de toutes les façons imaginables

Pour le vélo de montagne ou le vélo sur route, pour les habitués de la compétition comme les sportifs du dimanche après-midi, le Crossroads Tremblant, un tout nouvel événement, a pour mission de rassembler absolument tous les types de cyclistes, qu’ils en soient à leur premier coup de pédale ou à leur vingtième saison.

À l’horaire, il y a une grande variété de courses, la Coupe Québec/Canada de vélo de montagne, des démonstrations, des visites de certaines pistes du coin, une journée d’activités exclusivement pour les femmes et plusieurs autres événements. Le Crossroads se déroulera dans une multitude de lieux dans la région de Mont-Tremblant du 25 au 27 mai.

Pour faire sa première course de l’année

Le Gran Fondo, qui se déroulera le 27 mai, fait partie de la programmation du Crossroads Tremblant. Avec les années, cette course est devenue l’événement qui marque officiellement le lancement de la saison de vélo dans la région de Mont-Tremblant en raison de son envergure.

Les cyclistes qui désirent participer au Gran Fondo ont le choix entre quatre trajets à la distance et à la difficulté variées, ce qui permet aux sportifs de tous les niveaux de se joindre à la fête. Il ne s’agit pas d’une compétition, mais plutôt d’une occasion de rouler pour le plaisir ou pour se surpasser.