Le studio hollywoodien a annoncé jeudi que ce film, intitulé The Front Runner, prendra l'affiche à l'automne prochain afin de coïncider avec les élections de mi-mandat, qui se tiendront aux États-Unis au mois de novembre, et avec la saison des prix du cinéma.

C'est l'acteur australien Hugh Jackman qui interprètera le rôle de Gary Hart. Il sera dirigé par le réalisateur Jason Reitman, qui est né à Montréal.

Le film racontera l'ascension de l'homme politique Gary Hart puis sa chute à la suite d'une liaison extraconjugale avec une femme dénommée Donna Rice. À l'époque, cet adultère avait fait la une des journaux et avait provoqué un scandale national.

Jason Reitman a déclaré qu'il était impatient que le public découvre la performance d'acteur de Hugh Jackman, qu'il qualifie d'« humaniste ».

Basé sur le livre All the Truth is Out, publié en 2014, par le journaliste Matt Bai, le scénario du film est a été coécrit par Jason Reitman, Matt Bai et Jay Carson, un ancien attaché de presse d'Hillary Clinton.