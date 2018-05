Par rapport à 12 mois plus tôt, l'emploi a augmenté de 278 000 (+ 1,5 %). Cette croissance est attribuable à une hausse du travail à temps plein (+ 378 000 ou + 2,6 %), alors que le travail à temps partiel a diminué (- 10 000 ou - 2,8 %), a dit l'agence fédérale.

Au cours de la période de 12 mois ayant pris fin en avril, le nombre d'heures travaillées s'est accru de 1,9 %.

Au Québec, tant l'emploi que le taux de chômage ont peu varié en avril. Comparativement à 12 mois plus tôt, le nombre de personnes en emploi a progressé de 73 000 dans la province, surtout sous l'effet de hausses enregistrées aux deuxième et quatrième trimestres de 2017.

Au cours de la même période, le taux de chômage a diminué de 1 point de pourcentage pour s'établir à 5,4 %.

En Nouvelle-Écosse, l'emploi a progressé de 2700 en avril. Le taux de chômage a poursuivi une tendance à la baisse, ayant diminué de 0,7 point de pourcentage pour s'établir à 6,7 %. Il s'agit du taux le plus bas depuis 1976, année où des données comparables sont devenues disponibles.

Comparativement à 12 mois plus tôt, l'emploi a progressé de 8000 (+ 1,8 %), surtout en raison d'une forte tendance à la hausse de l'emploi à temps plein amorcée à l'automne 2017.

En Ontario, l'emploi s'est maintenu en avril, et le taux de chômage a peu varié, s'établissant à 5,6 %. Par rapport à 12 mois plus tôt, l'emploi dans la province a progressé de 133 000 ou 1,9 %, et la totalité de cette hausse a eu lieu dans le travail à temps plein.