Un texte de Boualem Hadjouti

Pour le propriétaire de Taxi 117, Marcel Duval, le service de transport des personnes à mobilité réduite était une nécessité.

Il est d'avis qu'un service de taxi offre plus de souplesse que ce qui existait déjà.

« Il y a le transport collectif avec l'autobus qui transporte les handicapés aussi, mais c'est des horaires fixes, qui ne sont pas flexibles. Nous [on couvre les horaires où le transport n'est pas disponible]. Il y a des personnes âgées dont le conjoint vit à la maison et l'autre à la Villa St-Martin, et des fois, ils veulent les amener chez eux pour passer du temps. Il n'y avait pas de service pour ça, nous on va l'offrir. Il y a aussi les déplacements pour des examens médicaux », fait-il valoir.

130 utilisateurs

Selon la directrice du transport adapté La Calèche d'Or et du transport collectif de Malartic, environ 130 personnes utilisent les services de transport adapté.

Julie Charlebois se réjouit de l'arrivée de Taxi 117, puisqu'elle ne parvient pas à offrir le transport aux horaires qui conviennent à tout le monde.

Au niveau du transport adapté, on a un autobus qui est sollicité pour des services à Val-d'Or destiné aux personnes handicapées. Trois fois par jour, on se rend à Val-d'Or. Julie Charlebois, directrice du transport adapté

« Pour les personnes qui doivent obligatoirement se déplacer avec un véhicule adapté, si l'autobus est à Val -d'Or, ça restreint les heures d'utilisation de notre véhicule à Malartic en tant que tel, mais là [avec Taxi 117] une personne qui doit voyager avec un transport adapté a beaucoup plus de disponibilités de service pour un transport à Malartic », raconte Julie Charlebois.

Son organisme et Taxi 117 collaborent d'ailleurs déjà pour le transport de sa clientèle handicapée.

Taxi 117 dispose de deux véhicules et offre aussi un service régulier. L'entreprise dessert aussi Rivière-Héva et Dubuisson.