« On n'a pas souvent la chance d'avoir un événement de cette ampleur et de ce type en Saskatchewan, donc il faut vraiment s'ouvrir à quelque chose de différent », croit la coordonnatrice des bénévoles, Léa Beaulieu Prpick.

« On est chanceux d'avoir la Saskatchewan Fashion Week à Regina, ajoute-t-elle. C'est vraiment un bel événement qui soutient non seulement les artistes, mais c'est un beau rassemblement de membres de la communauté. On se retrouve… c'est un événement très rassembleur. »

« Je me sens comme Cendrillon, s’exclame, ravie, la jeune designer de 11 ans Raina Haus. Je suis simplement une personne ordinaire, mais de faire cela, c’est vraiment incroyable ».

La designer Raina Haus pose lors de la Semaine de la mode de la Saskatchewan en 2016. Photo : soumis par Laila Haus

Plusieurs types d’arts sont à l’agenda cette année, notamment la danse, les chants autochtones, la musique émergente et le design de mode.

L’événement se tiendra jusqu’au 12 mai au Sound Stage, à Regina.

Avec les informations de Danielle Kadjo