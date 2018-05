Un texte de Julie Tremblay

Selon les prévisions du ministère de l'Éducation, le Cégep de Rimouski perdra encore plus d'une centaine d'étudiants d'ici 2021. C'est pourquoi sa direction veut actualiser l'image du cégep et de ses équipes sportives pour augmenter son pouvoir d'attraction auprès d'étudiants potentiels.

Les équipes sportives du Cégep de Rimouski attirent beaucoup d'étudiants de l'extérieur, en plus d'inciter les jeunes Rimouskois à étudier chez eux.

[Les équipes sportives] ont un effet pour retenir nos jeunes joueurs dans la région de Rimouski. S'il n'y avait pas de football, ils iraient peut-être ailleurs pour poursuivre leur pratique. Paulin Gaugreault, recruteur en chef des Pionniers football du Cégep de Rimouski

Pour continuer à attirer des étudiants, le Cégep de Rimouski a mis en place toute une stratégie. Elle passe entre autres par la création de nouveaux programmes et la construction de laboratoires à la fine pointe de la technologie.

Le changement du nom et du logo de ses équipes sportives en fait aussi partie.

Début du graphique (passez à la fin) Fin du graphique (passez au début)

« Si la signature visuelle date de 1985, a un look de 1985 (je dis 85, c'est arbitraire) et porte avec elle une longue tradition on ne peut plus classique, c'est difficile de se présenter devant une clientèle étudiante et de dire venez, on se démarque des autres », affirme le directeur général du Cégep de Rimouski, François Dornier.

Les Pionniers et Pionnières garderont-ils leur nom?

Questionné à savoir si les Pionniers et Pionnières garderont leur nom, M. Dornier affirme qu'aucune décision n'a été prise, mais qu'il y a de « bonnes chances » que le nom actuel ne soit pas complètement éliminé.

Il ajoute cependant qu'un autre nom pourrait être choisi pour désigner l'ensemble des équipes sportives.

Comment on va décliner la présence, l'équilibre entre le nom des Pionniers et des Pionnières avec la nouvelle signature, ça reste à être établi. François Dornier, directeur général du Cégep de Rimouski

M. Dornier admet qu'il y a plus de gens attachés au nom des Pionniers qu'il le croyait et affirme qu'il a « compris le message ». Il ajoute que les deux athlètes-étudiants qui ont lancé la pétition en faveur du maintien du nom actuel des équipes sportives seront consultés avant qu'une décision finale soit prise.

Le directeur général du Cégep de Rimouski, François Dornier espère trouver une façon « équilibrée » de maintenir le changement de nom des équipes sportives tout en gardant le nom des Pionniers et Pionnières. (Archives) Photo : Radio-Canada/Julie Tremblay

Pour sa part, le recruteur Paulin Gaudreault considère qu'il est difficile, à ce moment-ci, de mesurer l'impact qu'un changement de nom et de logo pourrait avoir sur le recrutement. Il affirme cependant que le bassin de joueurs de football a diminué de 40 % depuis 5 ans, ce qui rend le recrutement de plus en plus difficile.

Il estime qu'au-delà du nom des équipes, c'est le nom de la ville d'appartenance qui doit être mis de l'avant.

« Quand on avait le logo avec le coureur des bois ou la lettre P, quand je me déplaçais [...], il y avait peu de gens qui reconnaissaient ce logo, mais quand j'avais un manteau où c'était inscrit Rimouski, là, ça allumait. Rimouski, c'est la place où il y a beaucoup de partisans. »