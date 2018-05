Dans un communiqué publié vendredi, Alexandre Taillefer a coupé court aux spéculations entourant le fait qu'il soit à la tête d'entreprises de presse tout en dirigeant la campagne électorale libérale en annonçant vendredi dans un communiqué que « le plein pouvoir décisionnel de Mishmash Média, sans droit de regard, sera assumé par le président Éric Albert pour l'administration complète et les décisions d'affaires ».

L'entrepreneur québécois ajoute qu'il met également fin dès maintenant à la chronique qu'il signait dans le magazine Voir.

Assurant qu'il n'est jamais intervenu par le passé dans les choix éditoriaux des publications dont il est propriétaire, Alexandre Taillefer assure que ses nouvelles fonctions au sein du PLQ ne changeront rien à cet état de fait.

Il est primordial de pouvoir assurer une indépendance totale aux salles de rédaction par rapport à leur propriétaire, encore plus lorsque celui-ci s'investit en politique. Alexandre Taillefer, président de la campagne électorale du PLQ

Or, dès l'annonce de sa nomination au poste de président de la campagne électorale libérale, jeudi, autant l'opposition que les médias ont évoqué la possibilité que M. Taillefer, qui est entre autres, propriétaire des magazines québécois Voir et L'actualité, n'utilise ces véhicules pour influencer l'opinion publique ou défendre les intérêts du PLQ pendant la campagne électorale québécoise qui débute en octobre prochain.

Se disant « conscient du malaise que crée cette situation chez les journalistes employés par Mishmash Média », il a préféré prendre ses distances de la direction de l'entreprise par souci de transparence.

« La structure actuelle de XPND Capital et de Mishmash Média fait qu'il est possible pour moi de mettre rapidement mon investissement minoritaire dans les médias à distance », soutient Alexandre Taillefer en ajoutant qu'il compte sur le « professionnalisme exemplaire » des journalistes des deux magazines pour qu'ils continuent à « effectuer leur travail sans rien changer ».

L'arrivée d'Alexandre Taillefer en politique sous la bannière du Parti libéral du Québec a créé la surprise jeudi à l'Assemblée nationale et soulevé plusieurs questions sur les intentions et les convictions politiques de l'homme d'affaires qui est notamment inscrit au registre des lobbyistes du Québec et à l'origine de plusieurs dons faits par le passé à des formations politiques adverses notamment au Parti québécois et à la CAQ.