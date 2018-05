Le hockeyeur de 16 ans a mis la main sur le prix Maurice dans la catégorie « Athlète en sport collectif niveau québécois » pour souligner l'excellence de sa saison 2017 dans la Ligue de hockey midget AAA.

En 2016-2017, Alexis Lafrenière a amassé 33 buts et 50 mentions d'aide pour un total de 83 points, soit 15 de plus que son plus proche rival dans le circuit Baillairgé.

Ses performances lui ont permis de se démarquer et d'être le premier choix lors du repêchage de 2017 de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

À sa première saison avec l'Océanic, il a inscrit 42 buts et 38 mentions d'aide. Il est l'une des rares recrues à avoir franchi le cap des 40 buts et a ainsi rejoint Vincent Lecavalier et Sidney Crosby.

Alexis Lefrenière sera admissible au repêchage de 2020 dans la Ligue nationale de hockey (LNH).