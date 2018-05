David Hughes, l’ancien administrateur du village de Belledune, et sa femme Paula Hugues, séjournaient près de Merida, dans la péninsule du Yucatan, comme ils le font pendant quelques mois tous les hivers, lorsque M. Hughes a ressenti un malaise, à la fin février.

« Je ne savais pas ce qui se passait, raconte-t-il. Je n’arrivais pas à respirer! »

M. Hughes, 69 ans, a été transporté à l’hôpital par ambulance où, après une série de tests, on lui a diagnostiqué un cancer au poumon droit.

Ils ont alors songé à revenir immédiatement au Canada, mais M. Hughes étant trop malade, ils ont finalement opté pour des traitements de chimiothérapie sur place.

L'hôpital où a été soigné David Hughes, à Merida, au Mexique Photo : Google

Ces traitements ont duré un mois. Entre chaque ronde, les Hughes tentaient de savoir combien ils allaient coûter, puisqu’ils n’avaient pas acheté d’assurance-maladie avant de partir, s’estimant en bonne santé.

« Lorsque je demandais au médecin, il me disait : “ C’est l’administration qui s’occupe de ça”. Et lorsque je demandais à l’administration, ils me répondaient : “ Nous n’avons pas encore fait le calcul” », affirme David Hughes.

Finalement, lorsque les médecins ont jugé qu’il était suffisamment en forme pour quitter l’hôpital, la facture est arrivée : 65 000 $.

Coincés à Merida

Ils ont réussi à réunir 55 000 $ en vidant leurs comptes de banque et leurs REER.

L’hôpital, toutefois, refusait de les laisser partir avant qu’ils ne règlent la totalité de la facture. Ils ont finalement pu quitter l’établissement - mais pas le pays - en laissant le passeport de Paula Hughes à l’hôpital.

Les Hughes ont alors fait appel à la générosité de leurs amis et de membres de leur famille au Nouveau-Brunswick.

Les Hughes passent quelques mois au Mexique, tous les hivers. Photo : Gracieuseté de David et Paula Hughes

Le maire de Belledune, Joe Noel, a été mis à contribution. « J’ai parlé à beaucoup de gens, dit-il. Je demandais à chaque personne de donner un peu d’argent, à des entreprises aussi. »

La somme manquante a ainsi été recueillie et Paula Hughes est allée la porter à l’hôpital mardi, et récupérer son passeport.

Les Hughes doivent revenir au pays la semaine prochaine.

Les Canadiens vulnérabes, selon un avocat

Ils ne sont pas les premiers Canadiens à avoir vécu pareille mésaventure, affirme Luis Guillermo Cruz Rico, un avocat torontois qui représente parfois des clients au Mexique.

« On dirait que dans leur cas, le fournisseur des services médicaux a agi de façon déraisonnable », avance-t-il.

Il dit que les étrangers admis dans un hôpital mexicain devraient insister pour obtenir tous les détails des traitements qu’on leur prodigue et leur coût.

Dans la pratique, ajoute-t-il, la transparence n’est pas toujours au rendez-vous.

On a affaire à des cultures et des langues différentes. Les Canadiens commettent souvent l’erreur de penser que les choses se passent au Mexique comme au Canada! Luis Guillermo Cruz Rico

Les Canadiens qui se sentent lésés peuvent s’adresser au bureau des consommateurs, qui dépend du procureur fédéral du Mexique, dit-il.

Joint par téléphone, la Clinica de Medida, où a été soigné David Hughes, a adressé l’appel au médecin traitant. Ce dernier n’a pas rappelé.

D'après des informations de Gabrielle Fahmy, CBC