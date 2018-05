L'Unité des drogues du Service de police d'Ottawa (SPO) met en garde la population au sujet d'une substance mauve qui ressemble à du mastic. Les agents du SPO s'inquiètent du fait qu'elle puisse contenir du fentanyl, ce médicament 40 fois plus fort que l'héroïne et 100 fois plus puissant que la morphine qui fait des ravages au Canada.