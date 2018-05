Le baccalauréat a été développé pendant quatre ans par le personnel du Collège du Yukon en collaboration avec les 14 conseils des Premières Nations du territoire, et a été reconnu par le Campus Alberta Quality Council.

Jusqu'ici, tous les programmes postsecondaires du Collège du Yukon étaient offerts en partenariat avec d'autres établissements universitaires au pays.

La ministre de l'Éducation, Tracy-Anne McPhee Photo : Radio-Canada/Claudiane Samson

Les étudiants pourront y développer sur trois ans des compétences à travers des cours en administration publique, finances, savoir traditionnel, ententes de revendications territoriales, histoire autochtone, relations intergouvernementales ou développement économique.

La ministre de l'Éducation, Tracy-Anne McPhee a affirmé dans son discours que le programme représente une étape cruciale pour la transition vers le statut d'université en 2020.

« Il y a déjà de l'intérêt à offrir ce programme à une plus grande audience, à d'autres Canadiens, qui ont présentement des discussions entourant l'autodétermination, sur ce qui s'est passé au Yukon. Nous pourrons ainsi partager les connaissances qui ont été développées ici. »

Les partenaires engagées dans la création du premier baccalauréat en gouvernance autochtone créé au Collège du Yukon posent pour le lancement. Photo : Radio-Canada/Claudiane Samson

« C'est une très belle journée »

L'ancienne grande chef Judy Gingell, engagée dans la négociation des ententes de revendications territoriales depuis longtemps, s'est dite profondément émue par l'annonce.

« Nous savions dès le début des négociations que la question des compétences serait un enjeu. [...] Il est bien de voir que nos gens, pas seulement des Premières Nations mais tout le monde peut se prévaloir de ce cours parce que nos ententes sont à propos de bâtir des partenariats et des relations. »

Judy Gingell Photo : Radio-Canada/Claudiane Samson

Tosh Southwick, responsable au Collège du Yukon des initiatives autochtones, affirme que ces programmes sont « non seulement possibles, mais ils sont essentiels ». Elle rappelle que ce sont les conseils des Premières Nations qui ont approché le Collège pour développer un programme offert localement qui puisse développer les compétences des membres.

Il a fallu du temps pour se rendre ici. Quand on parle de réconciliation dans le contexte du postsecondaire, c'est de ceci dont on parle, créer des certifications en collaboration avec nos 14 conseils des Premières Nations. Tosh Southwick, responsable des initiatives autochtones, Collège du Yukon

D'autres programmes à venir

La présidente du Collège du Yukon, Karen Barnes, affirme que le baccalauréat en gouvernance autochtone est un tremplin pour la transition vers le statut d'université. Photo : Radio-Canada/Claudiane Samson

La présidente du Collège du Yukon, Karen Barnes, soutient que ce programme est novateur à plusieurs égards, étant le premier développé en entier et enseigné au territoire.

D'autres programmes sont par ailleurs en développement : un baccalauréat en affaires et leadership et un baccalauréat en arts et études nordiques.