Un texte d'Amélia MachHour

Gagner quatre matchs sur sept des séries, cela veut dire faire main basse sur la coupe Ed Chynoweth, mais aussi se qualifier pour la Coupe Memorial.

Le gardien de but des Broncos, Stuart Skinner, n’a laissé passer, mercredi, aucune des 32 tentatives de buts des Silvertips d’Everett de Washington. Les Broncos ont alors gagné le match 1 à 0 contre leur adversaire américain devant plus de 5000 personnes.

C’est le défenseur Colby Sissons, qui a marqué le seul et unique but du match alors qu’il ne restait que 5 minutes et 25 secondes à jouer lors de la deuxième période.

La dernière fois que les Broncos de Swift Current ont mis la main sur la fameuse coupe Memorial, c’était en 1989. C’était également la seule fois que l’équipe saskatchewanaise a été triomphante.

C'était une victoire cruciale et symbolique pour l'équipe de l'époque, puisqu'en 1986, les Broncos de Swift Current ont perdu 4 joueurs dans un accident mortel, alors que l'équipe se rendait à Regina pour disputer un match contre les Pats.

Puis, en 1993, l’équipe s’est rendue à la Coupe Memorial, mais la finale s’est jouée entre les Petes de Peterborough et les Greyhounds de Sault-Saint-Marie, tous les deux venant de la Ligue de hockey junior de l’Ontario.

Une particularité de la 100e de la Coupe Memorial, c’est que l’événement se déroulera à Regina. Ce qui veut dire que les Pats ont un « laissez-passer gratuit » pour participer à la Coupe Memorial. C’est donc deux équipes de la Saskatchewan qui pourraient s’y affronter.

Si les Broncos vont à la Coupe Memorial, ils pourraient ainsi y retrouver les Pats, qu'ils avaient battus au septième match des séries éliminatoires le 2 avril.

La frénésie à Swift Current

Il n’y a pas que les joueurs des Broncos et des Silvertips d’Everett qui sont enflammés par les matchs des séries. Il en va de même pour les amateurs de hockey. Selon un enseignant de Swift Current, Daniel Marchand, cela fait très longtemps que la ville n’a pas été aussi animée.

Il explique qu’à chaque match à domicile, l’aréna est si rempli que tous les sièges sont occupés et qu’il n’y a même pas de place pour se tenir debout. « La patinoire... c’est fou. Les partisans, quand ils s’y rendent, c’est vraiment super et incroyable. Ça crie, c’est fort. Il y a vraiment de l’énergie qui sort de cette patinoire », ajoute-t-il.

Certains joueurs de l’équipe ont étudié à l’école secondaire où Daniel Marchand enseigne. Il dit qu’il y a une certaine excitation dans son école.

Les joueurs des Broncos se battent avec la tête haute et on peut voir ici que ces joueurs-là veulent gagner, ils ont le goût de gagner . [...] Ça fait des années qu’on n’a pas eu ça à Swift Current. La communauté est en train de se regrouper et d’encourager l’équipe. Daniel Marchand, enseignant à l’école secondaire Swift Current Comprehensive

Il estime aussi que si les Pats et les Broncos se rendent à la Coupe Memorial, « ça va être très bon pour la province » tant au niveau économique qu'au niveau touristique.

L’ancien premier ministre de la province, Brad Wall, est aussi un fervent admirateur de l’équipe des Broncos. Swift Current est la ville natale de Brad Wall, et ce dernier ne cache pas son enthousiasme et son amour pour les Broncos, notamment sur son compte Twitter.