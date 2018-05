Dans sa lettre, M. Collins indique qu'il était clair qu'il ne lui était plus jamais possible de mettre son nom et sa réputation au service du chef libéral Brian Gallant. « Je veux mettre les choses au clair. Je n'offrirai pas mes services au Parti libéral du Nouveau-Brunswick lors des prochaines élections. »

M. Collins a affirmé avoir demandé au greffier de l'Assemblée législative de déplacer son siège du côté de l'opposition, où il finirait son mandat à titre de député indépendant. Il n'a pas indiqué, toutefois, s'il avait l'intention de poser sa candidature pour un autre parti ou à titre d'indépendant.

