Le ministre dit qu'il émet « fermement » le souhait que le projet n'ait pas moins d'envergure que ceux qui se sont réalisés ailleurs au Québec avec d'autres universités.

Moi, je répète que je ne veux pas la moitié d'un projet. Chose certaine [il] serait pertinent qu'on ait une formation sur quatre ans à partir de chez nous au Bas-Saint-Laurent. Jean D'Amour, ministre responsable du Bas-Saint-Laurent

Le ministre écarte ainsi les scénarios voulant que les projets de l'Université Laval se limitent à confier à Rimouski et aux autres hôpitaux du Bas-Saint et de la Gaspésie uniquement les deux années de formation dite de l'externat.

Jean D'Amour salue d'ailleurs la « belle mobilisation de Rimouski » autour de ce dossier.

Des événements qui se bousculent

La prise de position du ministre n'a été qu'un élément d'une journée où les événements se sont bousculés.

Parmi ceux-ci, une lettre signée par 150 médecins de Rimouski, Matane, Gaspé, Chandler et Sainte-Anne-des-Monts pour dire aux ministres de la Santé et de l'Enseignement supérieur qu'ils sont prêts et qu'ils ont le désir d'assumer la formation des futurs médecins.

Un campus décentralisé à Rimouski est essentiel et nous sommes prêts à participer à sa réussite pour le bien de la population. Extrait de la lettre expédiée aux ministres Hélène David et Gaétan Barrette

Le document signé par 150 médecins des hôpitaux de Rimouski, Matane, Gaspé, Chandler et Sainte-Anne-des-Monts en faveur d'un campus décentralisé à Rimouski de la Faculté de médecine de l'Université Laval Photo : Radio-Canada

Assemblée nationale

Le député de Rimouski, Harold Lebel, a profité de la période des questions à l'Assemblée nationale pour interpeller le gouvernement à ce sujet.

Cent cinquante médecins ont signé une lettre pour dire qu'ils peuvent le faire. En Outaouais, à Trois-Rivières, à Saguenay, les facultés décentralisées offrent une formation complète. Pourquoi on ne pourrait pas faire pareil? Harold LeBel, député de Rimouski

Harold LeBel, député de Rimouski Photo : Capture d'écran - site internet de l'Assemblée nationale du Québec

Un ministre plus nuancé?

Dans sa réponse, le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, a semblé plus nuancé qu'il y a deux semaines lorsqu'il disait sur les ondes de Radio-Canada que s'il avait à choisir entre Lévis et Rimouski pour ce genre de projet, il opterait pour Rimouski.

Jeudi, il soulignait que des médecins de Rimouski lui avaient exprimé « leurs incapacités » à réaliser un tel projet.

Aujourd'hui, il serait inopportun, pour nous, de prendre un engagement ne sachant pas si le milieu peut le faire. Gaétan Barrette, ministre de la Santé et des services sociaux

Gaétan Barrette, ministre de la Santé et des services sociaux Photo : Capture d'écran - site internet de l'Assemblée nationale du Québec

Dans les officines gouvernementales, on mettait la presse en garde contre une interprétation trop rapide des propos du ministre Barrette, disant que le ministre avait une vision claire de la problématique de la rétention des médecins en région.

Vague de fond

De la même manière, le maire de Rimouski, Marc Parent, ne s'inquiétait pas outre mesure des propos du ministre Barrette. Pour lui, le ministre est à « valider » les informations au dossier.

Le maire préfère plutôt parler de la mobilisation de la région en faveur d'un campus décentralisé qui offre toute la formation aux futurs médecins.

Il y a une vague de fond chez les médecins du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie pour offrir la formation [aux futurs médecins]. Marc Parent, maire de Rimouski

Marc Parent, maire de Rimouski Photo : Radio-Canada

Silence de la faculté

Toutes ces interventions sont survenues alors que la faculté de médecine annonçait l'annulation de la conférence de presse qu'elle devait tenir vendredi à Québec pour présenter formellement son projet. Aucune raison précise n'a été donnée pour expliquer cette décision.

Autrement, l'Université Laval a confirmé que sa faculté de médecine travaille sur ce projet de délocalisation depuis 2014.

L'analyse et les bases du projet ont été complétées [...] en octobre 2017. Extrait d'un courriel du service des communications de l'Université Laval.

L'Université du Québec à Rimouski a déjà indiqué que c'est uniquement à ce moment qu'elle a été contactée par l'Université Laval pour « faire partie de cette initiative ».