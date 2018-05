Le ministère des Services publics et de l'Approvisionnement a révélé, jeudi matin, qu'un total de 607 000 dossiers sont toujours en attente au Centre des services de paye de la fonction publique à Miramichi, au Nouveau-Brunswick.

Depuis le 21 mars dernier, seulement 5000 cas ayant des répercussions financières sur les fonctionnaires ont été réglés. Malgré des investissements qui frôlent maintenant le milliard de dollars pour tenter de régler la situation, celle-ci stagne.

En mars dernier, 377 000 dossiers surpassaient la charge de travail habituelle des employés de Centre des services de paye. En date du 2 mai, 372 000 dossiers qui ont des conséquences immédiates sur le salaire des fonctionnaires étaient toujours en attente, une diminution de 5000 par rapport au dernier décompte. L’objectif est de ramener ce chiffre à zéro.

Les dossiers qui demeurent en attente : 452 000 ont des répercussions financières sur les fonctionnaires;

101 000 n’ont aucune répercussion financière;

14 000 sont liés aux conventions collectives;

40 000 doivent être fermés.

Le nombre exact de dossiers change quotidiennement et le Centre des services de paye estime que plus de la moitié des fonctionnaires fédéraux sont aux prises avec un problème de paye quelconque, qu’ils soient ou non clients du Centre.

Avec les informations de Catherine Lanthier