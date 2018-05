Un texte de Piel Coté

L'entreprise amossoise a vécu une vive déception alors que sa soumission était de 0,2 % plus élevée que la soumission gagnante.



Le directeur général de Norascon, David Fortin, était visiblement amer en prenant connaissance des résultats de l'appel d'offres.

Si Couillard Construction avait été trois millions en bas de notre soumission, je me serais incliné et j'aurais été bon perdant, mais la différence de 0,2 % ajoute un peu plus de déception. David Fortin

Son entreprise avait proposé un projet de 34 341 449 $ contre 34 273 000 $ pour Couillard Construction. Le contrat s'est donc joué à une différence de seulement 68 449 $, une somme minime en considérant l'ampleur du projet.

La future voie de contournement de Rouyn-Noranda débouchera notamment sur le carrefour giratoire qui sera construit à l'intersection du boulevard Saguenay. Photo : Radio-Canada/Piel Côté

Après l'ouverture des deux seules soumissions jugées conformes, c'est donc la compagnie de Coaticook, Couillard Construction, qui devrait obtenir le contrat pour la dernière phase de travaux.

Le MTQ doit néanmoins s'assurer que la soumission est conforme, mais son porte-parole a confirmé qu'il ne s'agissait que de procédures administratives.





Moins de retombées économiques pour la région

De par la loi, le MTQ est tenu de choisir le plus bas soumissionnaire conforme.



Cela n'a toutefois pas empêché le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Centre-Abitibi, Claude Balleux, d'être lui aussi déçu de la situation.



« À toutes les fois qu'une entreprise comme ça obtient un contrat de cette ampleur, ça a des retombées un petit peu partout en emploi et en fourniture de services pour le territoire. On comprend qu'il va en avoir quand même, mais les perspectives de maximiser ces retombées aurait été beaucoup plus grandes si Norascon avait obtenu le contrat », soutient M. Balleux.



Début des travaux en juin



La deuxième phase devrait débuter vers la mi-juin. Deux carrefours giratoires, dont un double pour la jonction liée au boulevard Saguenay, une piste cyclable de huit kilomètres et l'asphaltage de la nouvelle voie de contournement sont prévus cet été.



Selon le porte-parole régional du MTQ, Luc Adam, le budget initial de 85 millions de dollars devrait également être respecté.

Luc Adam est porte-parole du MTQ en Abitibi-Témiscamingue. Photo : Radio-Canada/Piel Côté

On a eu un premier appel d'offres à 36,2 millions, un deuxième appel d'offres à 34 millions, donc jusqu’à maintenant, on a 70 millions de dollars en deux appels d'offres. Luc Adam

La voie de contournement doit être livrée au plus tard le 15 octobre prochain.