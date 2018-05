Deux ans après une demande d’accès à l’information, CBC Nouvelles a obtenu un rapport qui indique que les systèmes de ventilation et de chauffage à bord des frégates canadiennes se sont détériorés à un tel point qu’ils sont presque inutilisables.

Le rapport daté de mars 2015 a été préparé par la firme Bronswerk Engineering, qui a examiné plusieurs frégates de la classe Halifax.

Les systèmes de ventilation se sont « dégradés de façon significative », dit ce rapport. « Peu d’entretien a été effectué » et les équipements sont dans un état qualifié de « vieux » et d’« inadmissible », peut-on lire dans ce document.

Les thermostats et les dispositifs pneumatiques qui entrent en jeu dans le contrôle de la circulation d’air et la régulation du taux d’humidité sont décrits comme « défaillants et obsolètes ».

La Marine n’est pas d’accord au sujet de l’entretien

Le commodore Simon Page, directeur général du programme d'équipement maritime pour le ministère de la Défense nationale, n’est pas d’accord avec les auteurs du rapport lorsque ceux-ci prétendent que « peu d’entretien » a été effectué au fil des ans.

Il estime au contraire que la Marine canadienne a fait un effort diligent et nie qu’elle soit la seule à blâmer pour la situation actuelle.

Le NCSM St. John’s à travers le brouillard à Halifax en 2017. Photo : La Presse canadienne/Andrew Vaughan

De possibles ramifications légales

Ce rapport rédigé par Bronswerk est le premier qui attribue à la Marine la responsabilité de ce problème qu’elle s’affaire à combattre.

Un ancien marin à la retraite, le lieutenant Alan Doucette, poursuit le gouvernement fédéral pour avoir été exposé à de la moisissure à bord de destroyers au début des années 2000, ce qui a, prétend-il, ruiné sa santé. Il soutient que la Marine a failli à sa responsabilité de protéger la santé et le bien-être des marins.

De la moisissure à l'été 2013 près d'une conduite de ventilation du NCSM Athabaskan, un destroyer depuis retiré. Photo : CBC

L'ancien premier maître Patrick MacLaughlin, qui dénonce depuis des années la situation sur les frégates canadiennes, clame que les systèmes de ventilation auraient dû être remplacés il y a 15 ans, et qu’il ne serait pas juste de blâmer les marins ou le personnel d’entretien pour la situation actuelle.

Il blâme plutôt les responsables qui auraient dû exiger des fonds du ministère de la Défense nationale pour moderniser les installations, mais qui n’ont, selon lui, jamais insisté.

Inquiétudes chez les marins

En 2016, une enquête de CBC Nouvelles avait révélé, photos et vidéos à l’appui, l’ampleur du problème de moisissures au sein de la Marine canadienne.

Elle avait aussi révélé une myriade de plaintes de marins qui souffraient de maladies débilitantes, mais pas à long terme.

Le NCSM Winnipeg au port de Vancouver le 10 juin 2014. Photo : La Presse canadienne/Jimmy Jeong

Être exposé à court terme à de la moisissure peut causer de la congestion nasale et des sinus, de la toux, ainsi que des maux de gorge. La moisissure provoque de l'asthme, des saignements du nez et des infections des voies respiratoires supérieures.

M. MacLaughlin affirmait que des membres de l'équipage lors des déploiements se plaignaient régulièrement de ce qu'ils appellent la « grippe AC » (en référence à l’air conditionné) et le « hack CPF » (la « toux des frégates de patrouille canadiennes »).

« Avant de partir en mer, ils s’approvisionnent en médicaments contre la toux et en médicaments contre le rhume, car ils savent qu’ils vont tomber malades à un moment donné pendant le voyage », disait-il.

La Marine a débuté une série d’ajustements dans chacune de ses frégates, notamment changer les thermostats. Le commodore Page indique que le travail est terminé sur deux frégates et que des travaux sont prévus sur quatre autres dans un avenir proche.

La Marine procède aussi à des analyses de la qualité de l’air. Une analyse du NCSM Winnipeg dont les résultats ont été obtenus par CBC démontre que de la moisissure a été trouvée dans quatre compartiments du navire. Le commodore Simon Page précise qu’il s’agissait de moisissure de surface. « La moisissure de surface peut être combattue de façon immédiate et très agressivement, ce qui a été fait », indique-t-il.

Avec les informations de Murray Brewster de CBC